- Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»20:43
- Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)20:26
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО16:45
- Российская армия проводит ротацию на территории ОРДЛО16:18
- Улицы с помощью солнца будут освещать в селе на Донбассе15:58
- Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО15:00
- В ОРДО начали торговать "мобильным" Wi-Fi14:15
- Из-за действий боевиков большая часть Донбасса может остаться без воды13:32
- ОБСЕ заметила военную технику около Мариуполя12:35
Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО
На оккупированных территориях Донбасса тарифы на услуги ЖКХ остались на уровне 2013 года, и на сегодня они ниже, чем в Украине и России.
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский отметил: «Там намного ниже цены, раза в 3−4. На сегодняшний день на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей цены на газ намного ниже, чем в России. Фактически Россия просто дотирует население тех территорий. Ключевое „завоевание“ так называемых „властей ДНР/ЛНР“, что к ним никакого отношения не имеет, это низкие цены на коммуналку».
Чиновник уточнил, что цены на коммунальные услуги — это единственное, чем могут похвастаться перед местными жителями «власти ЛДНР».
Жебривский отметил: «Например, на воду. Если сегодня на территории, контролируемой украинской властью, мы раза 3−4 пересчитывали стоимость воды, то на той территории цены фактически остались 2013 года. Из-за этого долги растут катастрофически для „Воды Донбасса“. Они законсервировали эту ситуацию, и это, наверное, одно из самых „важных достижений“, о которых они говорят».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы, Жебривский, ОРДЛО
- Тымчук: впечатление, что коммунальные тарифы придумывает ФСБ
- Мартовское повышение тарифов - сколько будет стоит использование привычных электроприборов (ИНФОГРАФИКА)
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы
- С 1 марта выросли тарифы на электроэнергию
- Саакашвили заявил, что знает, как за два месяца снизить тарифы для населения
- Что будет с тарифами: эксперт развеял мифы
- Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»20:43
- Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)20:26
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО16:45
- Российская армия проводит ротацию на территории ОРДЛО16:18
- Улицы с помощью солнца будут освещать в селе на Донбассе15:58
- Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО15:00
- В ОРДО начали торговать "мобильным" Wi-Fi14:15
- Из-за действий боевиков большая часть Донбасса может остаться без воды13:32
- ОБСЕ заметила военную технику около Мариуполя12:35
- За всю боль: украинским водителям пообещали денежную компенсацию22:15
- Как изменился штат Кабинета министров21:47
- Украина пополнила «черный список» еще 4 артистами РФ, - Минкульт21:30
- Прокуратура АРК открыла уголовное дело против депутатов из Германии21:18
- Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы21:00
- Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»20:43
- Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)20:26
- Ученые выяснили важный факт о мобильных телефонах20:05
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Стало известно, что ждет любителей “неофициалки” и “теневых” зарплат19:30
- Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы21:00
- Ученые выяснили важный факт о мобильных телефонах20:05
- Как предупредить осложнения бронхита: советы терапевтов18:30
- Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни17:34
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия09:10
- Врачи объяснили, почему стоит чаще есть острую пищу08:10
- Лунный календарь стрижек на будущую неделю07:58
- Названы эффективные народные рецепты от ангины07:20
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"