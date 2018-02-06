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Басурин выдал очередную страшилку о планах ВСУ
Террористы так называемой «ДНР» готовятся к отражению некоего блицкрига ВСУ, которое якобы должно пройти по 4 направлениям. Об этом заявил один из главарей российских террористов Эдуард Басурин, сообщает ASN.
Боевики уверены, что главный удар Киев нанесет к северу и югу от Донецка. «Двумя охватывающими ударами в направлении Верхнеторецкого, Иловайска (17 отбр, 93 омбр) и в направлении Максимова, Старобешево, Иловайска (1 отбр, 14 омбр, частью сил 30 омбр) попытается преодолеть линию боевого соприкосновения и прорвать первый оборонительный рубеж «ВС ДНР» и, нарастив усилия вводом вторых эшелонов и резервов, рассечь донецкие подразделения, окружить и захватить Донецк», - рассказал Басурин.
После этого, по мнению главаря боевиков, будет наступление на рубеже Лутугино-Илловайск-Комсомольское-Победа, а также в направлении Саханки. Якобы цель подобных действий – выход на Новоазовск и захват побережья Азовского моря. Мало того, Басурин также предвидит «вторжение» к оккупантам в «ЛНР» в направлении Крымского и Лутугино, где целью ставиться разгромить террористов «ЛНР» и выйти на границу со страной-агрессором.
Теги: Донбасс, ВСУ, наступление
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