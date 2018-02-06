Главная / Новости / Донецкая область / БМП боевиков выведена из строя: в силах АТО раскрыли свежие данные о боях на Донбассе
Последние новости раздела
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- В «ДНР» похвастались «разработкой» винтовки «Сепаратист»18:56
- Бои на Донбассе продолжатся, так как есть решение их продолжать, - Хуг18:38
- ОБСЕ сняла с дрона военную технику боевиков ДНР в жилых кварталах Макеевки16:13
- Перемирие на Донбассе используется для подготовки к насилию15:14
- Стрелков рассказал, почему российская «элита» решила заморозить войну на Донбассе. ВИДЕО14:16
БМП боевиков выведена из строя: в силах АТО раскрыли свежие данные о боях на Донбассе
06.02.2018 22:13
Боевики "ДНР" обстреляли из БМП-1 позиции 93-й ОМБр ВСУ, но по причине неумелых действий экипажа техника отказалась работать и вышла из строя. Об этом сообщает пресс-служба бригады, передает apostrophe.ua.
Подчеркивается, что потери среди бойцов 93-й ОМБр отсутствуют.
Как передает пресс-центр штаба АТО, сегодня, 6 февраля, в зоне проведения АТО в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований были ранены двое украинских военнослужащих.
На Луганском направлении боевики применяли 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, а также зенитную установку.
На Донецком направлении сепаратисты вели огонь по позициям сил АТО из 120-мм минометов и стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
Читайте также:
- Боевики устроили новые провокации на Донбассе
- Ситуация в зоне АТО: боевики бьют из минометов
- Невосполнимые потери для армии Украины: российские наемники и боевики "Л/ДНР" убили троих воинов АТО, пятеро были ранены
- Артиллерия ВСУ нанесла огневой удар по позициям "ДНР" на Светлодарской дуге - уничтожен стратегически важный опорник боевиков
- Боевики на Донбассе использует новую тактику стрельбы
- В зоне АТО боевики 10 раз нарушали перемирие
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- В «ДНР» похвастались «разработкой» винтовки «Сепаратист»18:56
- Бои на Донбассе продолжатся, так как есть решение их продолжать, - Хуг18:38
- Боевики показали, как сейчас выглядит разрушенный ими Луганский аэропорт. ВИДЕО18:13
- В «ЛНР» увеличили штрафы перевозчикам: Заниматься «нелегальными» невыгодно17:57
- ОБСЕ сняла с дрона военную технику боевиков ДНР в жилых кварталах Макеевки16:13
- Люди бегут: Украина столкнулась с новой угрозой22:31
- Рост цен на газ или дефолт: Украину поставили перед тяжелым выбором22:13
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- В Украине может исчезнуть автомобилестроительная отрасль21:16
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- Вятрович: Польша теперь может напасть на Украину20:14
- Члены семей "майдановцев" смогут раньше выйти на пенсию 19:54
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Дмитрий Рева: кокаиновая дорога Бахмут – «ДНР»09:03
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
- ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально