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Нельзя преследовать за взгляды: властям Украины дали важный совет по отношению к жителям оккупированного Донбасса
Военный эксперт и блогер Алексей Арестович считает, что Украине нельзя бороться с Россией методами Кремля, а тем более преследовать жителей оккупированного Донбасса за взгляды. Об этом он заявил в интервью "Апострофу".
По его словам, нельзя автоматически считать всех, кто находится на оккупированной территории, пособниками врага.
"Смотрите, из 190 стран мира модернизировалось 135, некоторые это делают по 100 лет и до сих пор не могут это сделать. А что такое модерн? Модерн - это уважение к ценностям и культуре другого человека, даже если я их смертельно ненавижу. Пока он не совершает действий, которые караются законодательством, то с ним ничего нельзя делать, его можно только переубеждать, можно тихо над ним смеяться, тыкать в него пальцем", - подчеркнул Арестович.
Он уточнил, что Украина, используя методы Москвы, сразу же становится немодерной державой, а преследование за взгляды, например, любовь к российским песням - это вообще каменный век. Арестович отметил, что нельзя культурные вопросы делать политическими.
"Вы видели, чтобы американцы позволили себе сказать, что мусульмане - враги Америки? В американской армии служит пара сотен тысяч мусульман, а в украинской армии служат десятки, сотни людей из Донецкой и Луганской областей, родственники которых живут на той стороне. И что сообщить украинскому солдату, который четвертый год воюет? Мол, "твоя мама - щупальце "русского мира", поддержала оккупантов, давай придем в Донецк и убьем твою мать, репрессируем или отберем гражданство"? Надо быть полным идиотом, чтобы так ставить вопрос. А идиотов у нас хватает", - сказал он.
Вместе с тем, эксперт добавил, что есть вопросы к Службе безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуре (ГПУ). В частности, как лица, занимающие высшие должности в органах власти Украины, допущенные к государственной тайне, занимаются тем, что попадает под три-четыре статьи Уголовного кодекса Украины – разжигание межнациональной розни и т.д.
"Где претензии Генпрокуратуры к ним? Эти люди работают на Кремль - сознательно или бессознательно. Они раскалывают Украину в момент, когда она находится под военным воздействием. Что с ними надо делать? Палкой по голове - и в гроб. А они ходят по программам, пишут в своих блогах о том, что надо делать с жителями Донецка и Луганска. Это наши граждане. Не нравится? Перевоспитывай. Иди лично повоюй. Что ты державу зовешь? Перед державой все равны - крымскотатарскоговорящие, русскоговорящие, украиноговорящие, гагаузскоговорящие. Ты - гражданин Украины, значит, ты равен в правах со всеми, даже с теми, кто видит сны державною мовою и мечтает победить оккупанта", - подытожил Арестович
Теги: Донбасс, преследование, оккупация, взгляд
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