Освобождение сел на Донбассе: в Украине указали на два важных нюанса

06.02.2018 18:20

Освобождение украинскими военными сел в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе важно для людей, проживающих в "серой зоне", но такое "ползучее наступление" имеет два важных нюанса. Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Это возможность для этих сел, чтобы у них наконец-то появилась связь с цивилизацией, были решены социальные проблемы, медицинские вопросы. Там население оторвано от всего мира. Они и не там, и не там. Для них это хоть какая-то возможность существовать", - заявил военный эксперт Антон Михненко.

В свою очередь, экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук отметил, что люди в "серой зоне" фактически брошены.

"Агрессору они абсолютно не нужны, а мы не имеем туда доступа. Так почему же не приютить и не обогреть людей?" - сказал он.

В то же время есть два важных нюанса. Во-первых, "серая зона" или нейтральная полоса между позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и укреплениями боевиков существует не просто так. Это постоянно обстреливаемая территория, соответственно, если армия продвигается ближе к линии разграничения, то она может подвергнуть себя большей опасности.

Но военный эксперт Олег Стариков уверяет: парадокс в том, что расстояние между позициями, равное дальности броска гранаты, наоборот, снижает вероятность больших потерь.

"Чем ближе противники находятся друг напротив друга, тем меньше потерь. Потому что при таких расстояниях можно вести огонь только из стрелкового оружия, а обстреливать друг друга с помощью минометов, артиллерии невозможно", - отметил эксперт.

По его словам, логика гибридной войны подразумевает войну малой интенсивности.

"Будем мы наступать, не будем, не имеет значения. От двух до двадцати выстрелов будет каждый день. Это делается для того, чтобы держать нас в тонусе, а, во-вторых, чтобы была постоянная опасность для СММ ОБСЕ, чтобы они меньше ездили и не могли определить, где находится тяжелое вооружение", - добавил Стариков.

Во-вторых, "ползучее наступление" ВСУ теоретически может спровоцировать эскалацию со стороны боевиков.

"Ведь раньше такая тактика обходилась нам большой кровью. Вспомним события на Светлодарской дуге. Приближение наших войск к линии разграничения вызывало ответную реакцию России, и мы получали массированные артиллерийские обстрелы и несли большие потери", - напомнил военный эксперт Жданов.

В то же время Кузьмук считает, что еще больше спровоцировать боевиков во время, когда идет война, невозможно.

"Второе: а что нас может испугать со стороны боевиков? Я считаю, что абсолютно ничего. Нужно возвращать каждый квадратный сантиметр нашей земли", - заявил он.

Тем не менее отсутствие реакции боевиков военные эксперты списывают на удачный политический момент для Украины: выборы президента в России.

"Я не склонен думать, что террористы активизируют свои действия, потому как боевики управляются Кремлем, а Кремль сейчас занят организацией выборов президента, и эскалация ситуации перед выборами несвоевременна для Москвы", - резюмировал Михненко