Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся

06.02.2018 08:46

Согласно Постановлению 689, которое было принято ещё осенью прошлого года, проверки на дому не должны проводиться для тех внутренне перемещенных лиц, которые прошли физическую идентификацию в Ощадбанке. Однако для того, чтобы полностью реализовать эти нововведения на практикt, Минсоцполитики должно было подписать договор с Ощадбанком про передачу и обмен информации относительно ВПЛ, которые прошли физическую идентификацию.

И вот наконец это случилось — Минсоцполитики подписало договор с Ощадбанком и согласовало процедуру передачи информации о прохождении физической идентификации от Ощадбанка в Единую информационную базу внутренне перемещенных лиц.

Минсоцполитики уже выдало поручение структурным подразделениям по вопросам социального обеспечения в регионах с целью обеспечения выполнения Постановления 689, а именно — непроведения очередных проверок.

Напоминаем, что внутренне перемещенные лица, у которых есть электронное пенсионное удостоверение должны проходить идентификацию в Ощадбанке раз в пол года в первый год получения такой карточки, а далее — раз в году. Тем, у кого обычная банковская карточка — раз в три месяца.

Источник Донбасс СОС