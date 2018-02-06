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В ОБСЕ зафиксировали более 600 взрывов на Донбассе
Наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было зафиксировано более 600 взрывов на Донбассе с 19:30 2 февраля по 19:30 4 февраля. Как сообщает ONLINE.UA, об этом говорится в отчете миссии.
"За период с вечера 2 до вечера 3 февраля в Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, однако количество взрывов было меньше (примерно 340), чем за предыдущий отчетный период, когда, среди прочего, было зафиксировано примерно 1 100 взрывов.
С вечера 3 по вечер 4 февраля СММ констатировала уменьшение количества таких нарушений по сравнению с предыдущими сутками, в частности зафиксировав около 290 взрывов", — говорится в отчете.
Также сообщается, что наблюдатели фиксировали взрывы на юго-западной окраине Авдеевки. "Днем 3 февраля, находясь на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка в течение более 5 часов, наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения, 14 выстрелов из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), а также 24 очереди и выстрела из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В первой половине дня 4 февраля, находясь на той же позиции в течение более 5 часов, члены патруля миссии слышали приблизительно 90 взрывов, оцененных как разрывы гранат из автоматического гранатомета, и 4 взрыва, оцененных как разрывы артиллерийских снарядов", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Луганской области зафиксировано уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. "В Луганской области с вечера 2 по вечер 3 февраля Миссия зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 12 взрывов) по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 225 взрывов. С вечера 3 по вечер 4 февраля СММ констатировала уменьшение количества таких нарушений (в частности, зафиксировав 1 взрыв) по сравнению с предыдущими сутками", — говорится в отчете.
Наблюдатели миссии также продолжают фиксировать неотведенные вооружения. "Наблюдатели зафиксировали наличие вооружения, которое не смогли верифицировать как отведенное, так как условия его хранения не соответствовали критериям, указанным в сообщении от 16 октября 2015 года относительно эффективного мониторинга и верификации отвода тяжелого вооружения, направленном СММ подписантам Комплекса мер.
В подконтрольных правительству районах члены патруля миссии видели зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10") и 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО) (БМ-21 "Град", 122 мм), а также отметили, что зенитный ракетный комплекс (9К35), 15 РСЗО (БМ-21) и 21 самоходная гаубица (девятнадцать 2С1 и две 2С3 "Акация", 152 мм) по-прежнему отсутствуют", — отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, взрывы, обстрелы
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