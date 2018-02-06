В зоне АТО зафиксировано четыре обстрела украинских позиций

06.02.2018 09:55

Потерь и пострадавших среди бойцов ВСУ нет. За прошедшие сутки боевики российско-оккупационные группировки продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников, в том числе и из минометов большого калибра, которые давно должны быть отведены от линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении вся огневая активность российского агрессора была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Противник неоднократно применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим опорным пунктам вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Лебединского на Приазовье, чем грубо нарушил Минские договоренности.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 4 прицельных обстрела со стороны захватчиков. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.