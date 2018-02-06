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"Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО

06.02.2018 12:29
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"Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО

Живущие с 11 января без связи Vodafone жители Донецка чуть ли не каждый день находят все новые точки дозвона с украинского мобильного оператора. Несмотря на заверения террористов о какой-то мифической поломке кабеля, нежелании "хунты" "включать" связь в ОРДО, дончане доказывают, что история с Vodafone – дело рук террористов, желающих под шумок заработать и продвинуть свой "Феникс".

Днями дончане рассказали, что Vodafone ловит в том числе и на кладбище в районе шахты № 29, это так называемая "граница" Кировского и Петровского районов города. 

Соответствующее видео в Интернете выложил житель "ДНР", который подчеркнул: здесь связь Vodafone ловит идеально. "На Текстильщике такого не было: сколько пытался-пытался, хр*новая там связь. Поэтому если есть машина, приезжайте и звоните", - рассказал житель Донецка, информируют Донецкие новости.
Пользователи соцсетей в различных пабликах не остались в стороне от данного сообщения, отреагировав по большей части на призыв своего земляка с юмором.

"Все на кладбище! Можете там и остаться! Глава ДНР А. Захарченко", "Я думала, что такое только придумать можно, ан нет", "Думала, что кто-то так шутит, посмотрела видео и поняла, что это правда", "На кладбище в плохую погоду, в 00:00 все деления "Водафона" ловит", "Все на кладбище!!! За Водафоном!" – комментируют новость дончане в различных местных пабликах. Кроме того, жители Донецка добавили, что, оказывается, сигнал украинского мобильного оператора ловит и на Лидиевском кладбище, есть сигнал "МТС" на кладбище возле ДАПа.



Теги: Донецк, Донбасс, связь, кладбище, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР, Захарченко
 
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