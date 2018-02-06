Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию

06.02.2018 19:42

Жители Донецка пишут в соцсетях, что жизнь на оккупированном Донбассе продолжает ухудшаться, а посещение любого рынка вызывает уныние и ощущение обреченности.

Об этом пишут пользователи соцсетей, обсуждая упадок еще недавно одного из самых успешных украинских регионов, сообщает Диалог UA. Так, один из пользователей сообщил, что покупательная способность населения Донецка резко падает, при этом люди не могут позволить себе ничего, кроме еды. Посещение местных рынков в городе вызывает уныние, а отсутствие покупателей вызывает чувство обреченности. Один из пользователей с именем Леонид Логвинов пишет, что еще в 2014 году после начала оккупации предрекал разграбление Донбасса после того, как мародеры ограбили его предприятие. Люди пишут, что российские власти отправляют на Донбасс просроченные макароны, а вывозят ценное оборудование в белых грузовиках гуманитарных конвоев.