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Архив - Донецкая область

Боевики Захарченко освободили и передали Лутковской 20 украинцев

07.02.2018 16:58
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Боевики Захарченко освободили и передали Лутковской 20 украинцев

В среду днем, 7 февраля уполномоченный украинского парламента по правам человека Валерия Лутковская забрала двадцать заключенных, которые попали в места лишения свободы в Донецкой области еще до начала конфликта на Донбассе, о чем в своем аккаунте в «Фейсбук» сообщил руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко, пишет replyua.net.

В частности, Крикливенко написал: «Есть отличные новости! В среду, 7 февраля текущего года в 12 часов дня уполномоченный парламента Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще два десятка человек, украинцев, которые находились в местах лишения свободы, попавшие туда еще до начала конфликта на Востоке нашей страны». 

Согласно словам руководителя секретариата омбудсмена, передача лиц была выполнена под наблюдением члена комитета Верховной Рады Украины по правам человека Ирины Сусловой и представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При этом Крикливенко добавил: «Итак, за более чем два года времени пока удалось вывезти с оккупированных территорий Донецкой области уже 186 человек». 



Теги: Донбасс, плен, боевики, Захарченко
 
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