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Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение
07.02.2018 21:20
За несколько месяцев Украина отвоевала у пророссийских боевиков пять населенных пунктов в Донецкой области: на карте села образуют четкую прямую линию, на которой только город Горловка все еще временно оккупированный.
Об этом пишет в ФБ центр волонтеров "People's Project".
"Без нарушений минских договоренностей и без лишней суеты. Тихо и профессионально. Украинская земля возвращается в Украину. Майское, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка...", - говорится в сообщении.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Горловка, освобождение
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