Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение

07.02.2018 21:20

За несколько месяцев Украина отвоевала у пророссийских боевиков пять населенных пунктов в Донецкой области: на карте села образуют четкую прямую линию, на которой только город Горловка все еще временно оккупированный.

Об этом пишет в ФБ центр волонтеров "People's Project".

"Без нарушений минских договоренностей и без лишней суеты. Тихо и профессионально. Украинская земля возвращается в Украину. Майское, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка...", - говорится в сообщении.

Источник: https://from-ua.com