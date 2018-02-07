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Архив - Донецкая область

Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение

07.02.2018 21:20
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Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение

За несколько месяцев Украина отвоевала у пророссийских боевиков пять населенных пунктов в Донецкой области: на карте села образуют четкую прямую линию, на которой только город Горловка все еще временно оккупированный.

Об этом пишет в ФБ центр волонтеров "People's Project".

"Без нарушений минских договоренностей и без лишней суеты. Тихо и профессионально. Украинская земля возвращается в Украину. Майское, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка...", - говорится в сообщении.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Горловка, освобождение
 
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