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Штаб АТО: Число провокаций со стороны боевиков возросло, ранены 4 военных ВСУ
За прошедшие сутки боевики увеличили количество вооруженных провокаций, продолжив обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями. Зафиксировано 14 обстрелов, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения. Особенно активно противник нарушал договоренности о прекращении огня в вечернее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На Луганском направлении, в темное время суток, враг активизировался у Троицкого — оккупанты неоднократно вели огонь по нашим позициям из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов. С противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал защитников Крымского, из гранатометов — защитников Катериновки, а из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Станицы Луганской. В светлое время суток, российский агрессор вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки, а по позициях вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”, - указано в сообщении.
Также отмечается, что: “На Донецком направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена на Приазовье. В частности, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Лебединского. С 82-мм миномета и пехотного вооружения российско-оккупационные подразделения вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Павлополя, а из минометов калибра 120-мм — в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Богдановки противник совершил обстрел из вооружения БМП, а у Водяного — из стрелкового оружия”.
“В целом, за минувшие сутки зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны захватчиков. В результате вражеского огня трое украинских военных получили ранения, еще один — получил боевую травму”, — сообщили в штабе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, АТО, ВСУ, обстрелы
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