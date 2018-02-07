Последние новости раздела
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- В «ДНР» похвастались «разработкой» винтовки «Сепаратист»18:56
- Бои на Донбассе продолжатся, так как есть решение их продолжать, - Хуг18:38
- ОБСЕ сняла с дрона военную технику боевиков ДНР в жилых кварталах Макеевки16:13
- Перемирие на Донбассе используется для подготовки к насилию15:14
- Стрелков рассказал, почему российская «элита» решила заморозить войну на Донбассе. ВИДЕО14:16
Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания
07.02.2018 13:10
В 1-й «отдельной мотострелковой бригаде» боевиков «ДНР» отмечена вспышка венерических заболеваний, уже зафиксировали более десятка инфицированных «военнослужащих».
Координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что сейчас проводится служебное расследование. Он пишет: «Сразу в двух омсбр 1-го „армейского корпуса“ ДНР проверочная комиссия констатировала недостаток медицинских средств и перевязочного материала, в том числе в передовых подразделениях. Информация тщательно скрывается от самых боевиков, чтобы избежать падения и без того крайне низкого уровня морально-психологического состояния личного состава».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, венерическое заболевание, ДНР, боевики
Читайте также:
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- Незаконных выборов в Донбассе не будет - «ДНР» и «ЛНР» заявили о переносе своих выборов на следующий год
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- Переворот в ДНР: Пушилин убрал Пургина ради Украины?
- Версии переворота в ДНР: "битва кремлёвских", "рука США", междоусобица
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- В «ДНР» похвастались «разработкой» винтовки «Сепаратист»18:56
- Бои на Донбассе продолжатся, так как есть решение их продолжать, - Хуг18:38
- Боевики показали, как сейчас выглядит разрушенный ими Луганский аэропорт. ВИДЕО18:13
- В «ЛНР» увеличили штрафы перевозчикам: Заниматься «нелегальными» невыгодно17:57
- ОБСЕ сняла с дрона военную технику боевиков ДНР в жилых кварталах Макеевки16:13
- Люди бегут: Украина столкнулась с новой угрозой22:31
- Рост цен на газ или дефолт: Украину поставили перед тяжелым выбором22:13
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- В Украине может исчезнуть автомобилестроительная отрасль21:16
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- Вятрович: Польша теперь может напасть на Украину20:14
- Члены семей "майдановцев" смогут раньше выйти на пенсию 19:54
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Дмитрий Рева: кокаиновая дорога Бахмут – «ДНР»09:03
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
- ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально