Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания

07.02.2018 13:10

В 1-й «отдельной мотострелковой бригаде» боевиков «ДНР» отмечена вспышка венерических заболеваний, уже зафиксировали более десятка инфицированных «военнослужащих».

Координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что сейчас проводится служебное расследование. Он пишет: «Сразу в двух омсбр 1-го „армейского корпуса“ ДНР проверочная комиссия констатировала недостаток медицинских средств и перевязочного материала, в том числе в передовых подразделениях. Информация тщательно скрывается от самых боевиков, чтобы избежать падения и без того крайне низкого уровня морально-психологического состояния личного состава».

Источник: https://donpress.com