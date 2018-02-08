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"Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"
Про это сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на сообщение российского военного и террориста "ДНР" Игоря Гиркина.
Бывший предводитель террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) написал в своем аккаунте социальной сети "ВКонтакте" (запрещенная в Украине) о ситуации в оккупированной части Донецкой области. Мужчина рассказал о настроениях в Горловке. Он уверяет, что это сообщение ему прислал один из тех, кто воевал на Донбассе на стороне российских террористов во время оккупации города Славянска. "Вера в молодую растущую "республику", а вместе с ней и РФ стремительно падают.
Отношение общества к "военным" выливаются одним емким словом "ДэНэРы". То есть люди не видят в них защитников, а тихо ненавидят и терпят только потому, что те с оружием. Мужчина также рассказал о том, что в террористической "республике" на их "таможне" самый настоящий бардак, в отличие от украинских пропускных пунктов. "Большая часть честно и откровенно ждет Украину.
И самое страшное, то что мы теряем молодежь. Даже разговаривая на русском языке, они себя идентифицируют как украинцев. А то что они общаются на русском языке, их это нисколько не смущает: ну мы живем в русскоговорящем регионе", - пишет Стрелкову его соратник.
Таким образом, подтвердилась информация о том, что жители захваченных регионов хотят вернуться под власть украинского правительства.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Горловка, ДНР, Стрелков, Гиркин
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