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Перемирие на Донбассе используется для подготовки к насилию
Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что периоды затишья противоборствующие стороны на Донбассе используют для подготовки к еще большему насилию.
В комментарии DW он напомнил, что в прошлом году было четыре возобновления обязательств по соблюдению режима прекращения огня: на Пасху, в период сбора урожая, начало учебного года и в период зимних праздников, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Каждый раз мы видели одно и то же: резкое сокращение насилия и потом постепенное его возрастание... В прошлом году миссия видела появление новых окопов, в особенности в более спокойные периоды. Стороны использовали это время не для разведения сил и отвода вооружений, а готовились к большему насилию: копая окопы, иногда перемещая позиции вперед и размещая тяжелое оружие там, где его не должно быть", - сказал он.
"В 2017 году изменилось расстояние между позициями сторон. Они сблизились, причем не только в одном месте. Каждый раз, когда стороны перемещают свои позиции ближе друг к другу, мы фиксируем увеличение напряжения, часто выливающееся в насилие", - добавил Хуг.
Он также отметил увеличение числа пострадавших среди гражданского населения в прошлом году.
"Количество жертв и пострадавших среди гражданских лиц в 2017 году достигло 478 человек: 86 были убиты, другие получили ранения; против 442 человек в 2016 году, из которых 88 погибли. Их может быть больше, это лишь те случаи, которые мы смогли подтвердить", - сказал Хуг.
Теги: Донбасс, насилие, жертвы, перемирие, ОБСЕ, противостояние, вооружение
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