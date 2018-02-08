Ситуация в пунктах пропуска утром 8 февраля

08.02.2018 09:47

Сегодня утром, 8 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,9 тыс. человек и почти 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8380 человек и 950 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7789 человек и 1440 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6705 человек и 1240 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3806 человек и 836 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8240 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/100;

КПВВ «Марьинка» – 60/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/30;

КПВВ «Гнутово» – 60/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Геннадий: «8:02. В Еленовке автоочередь до автостанции, пропускают в четыре ряда, достаточно живенько. Пеших – 6 автобусов стоят. На "Перлыне" уже около 60 машин и примерно 150 пеших собралось».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» на выезд транспорта не было, въезда ожидали 2 транспортных средства.