Стрелков рассказал, почему российская «элита» решила заморозить войну на Донбассе. ВИДЕО

08.02.2018 14:16

Российская государственная элита, которая инициировала аннексию Крыма и рассматривала возможность создания «Новороссии«, решила «заморозить» военные действия на Донбассе из-за персональных санкций США и Запада. Об этом в интервью заявил экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин), передает inforesist.org.

Он считает, что лица в Москве, которые принимали решения по Крыму и Донбассу, не учли возможных последствий.

«Нашей дорогой государственной элите наступили на больное место – частную собственность, которая у нее есть за рубежом, оффшоры, счета в банках», – рассказал Гиркин.

«Заморозив» конфликт, говорит Стрелков, российская элита попыталась защитить себя от новых санкций со стороны Запада и США.

«Они остановились на месте, начали топтаться в нерешительности. В результате сложилась ситуация, когда Кремль попытался зафиксировать статус-кво, заморозить войну, отложить войну на потом, может, само рассосется»,– отметил Гиркин.

Он отмечает, что Москве хорошо известно о том, что война на Донбассе не может быть «заморожена» на долго.