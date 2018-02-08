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Сутки в АТО: 17 обстрелов, 1 раненый

08.02.2018 08:13
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Сутки в АТО: 17 обстрелов, 1 раненый

За прошедшие сутки, 7 февраля, боевики 17 раз нарушили перемирие - 1 военный получил ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает pravda.com.ua.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки увеличили количество и интенсивность обстрелов в сторону украинских защитников. Кроме тяжелых минометов, противник, на некоторых участках линии соприкосновения, применил танковое вооружение и артиллерию, что является грубым нарушением Минских договоренностей. С наступлением сумерек огневые провокации только усилились", – говорится в отчете.

На Луганском направлении в вечернее время эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга – враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм и неоднократно вел огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО возле Луганского.
Десять 122-мм артиллерийских снарядов и около двух десятков 120-мм мин разорвались рядом с опорными пунктами неподалеку Троицкого.
В районе Крымского оккупанты обстреливали наших защитников с минометов различных калибров и гранатометов, а возле Новгородского – вели огонь из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения.

На Донецком направлении в темное время суток было относительно спокойно, днем ​​агрессор более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов возле Песков.
Гранатометы и пулеметы оккупанты применили и на Приазовье, возле Широкиного.

"За прошедшие сутки зафиксирован очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе. Подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства "Орлан-10". За последние полтора месяца – это уже четвертый сбитый беспилотник этого типа", – подчеркнули в штабе АТО.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, ПВО, Донецкое направление, Луганское направление
 
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