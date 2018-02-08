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У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО
В ходе так называемой “ползучей деоккупации” украинские воины за последние месяцы освободили от российских гибридных войск 5 украинских сел в серой зоне. Есть 2 самых вероятных варианта, какие населенные пункты на очереди. Их спрогнозировали журналисты “Обозревателя”, передает “Диалог.UA”.
Стоит отметить, что за последние несколько месяцев оккупанта оттеснили от сел Травневое, Гладосово, Новоалександровки, Верхнеторецкого и Катериновки. Речи о нарушении Минских соглашений в данных случаях не идет - эти населенные пункты должны находится под контролем Киева. Следующим очевидным вариантом для освобождения, по мнению журналистов, должен стать поселок Молодежное, что на Луганщине. Дело в том, что он находится совсем рядом с вышеназванными Катериновкой и Новоалександровкой.
До оккупации там проживали около 400 граждан, сегодня практически не осталось никого. Отмечается, что именно из окрестностей Молодежного российские оккупационные войска часто обстреливают силы АТО и близлежащие населенные пункты. Освобождение поселка позволит воинам АТО занять выгодные позиции, а также откроет для них путь к Первомайску и Алчевску. Еще одной потенциальной целью сил АТО, но уже в Донецкой области, является оккупированная Россией Горловка.
Ее освобождение, отмечают журналисты, будет очень непростым. Цель покрупнее, чем ранее освобожденные села, ВСУ придется применить тактику городского боя. Кроме того, там еще и имеется химзавод “Стирол”. Попадание в него снаряда может обернуться экологической катастрофой. Усложнит освобождение также тот факт, что оккупант возвел серьезные укрепление на подходах к населенному пункту. “Сейчас тихое продвижение ВСУ чем-то напоминает репетицию перед генеральным спектаклем”, - отметили журналисты, уточнив, что за ним вполне может последовать полномасштабное освобождение Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, АТО, ВСУ, Минские договоренности
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