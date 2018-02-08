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Жители Донецка рассказали, делают ли они прививки
Журналисты "Радио Свобода" узнавали у жителей временно оккупированного Донецка о том, делают ли они прививки и если да, то от каких заболеваний, сообщает 112.
Одна из респонденток заявила, что прививки были сделаны уже давно, поэтому больше вакцинироваться нет нужды.
Еще одна женщина рассказала, что вакцинирует детей регулярно. Она добавила, что последняя прививка была сделана старшей дочери от дифтерии. По ее мнению, "прививки – это залог здоровья".
Местный житель отметил, что недавно прививал ребенка от кори.
Жительница Донецка сказала, что делала прививку от столбняка.
Еще одна респондентка рассказала, что буквально на этой неделе делала ребенку прививку от кори.
Местная жительница заявила, что необходимости делать прививки не было, так как она привита с детства.
Женщина поделилась, что в детстве болела корью, поэтому на данный момент прививка от кори ей не нужна.
Теги: Донецк, Донбасс, болезни, прививка
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