10 марта Краматорск окунется в Лигу Смеха

10.02.2018 21:30

Фестиваль первого сезона Донбасской Лиги Смеха пройдет в Краматорске - 10 марта. 6 звездных тренеров (пока их не называю) выберут 12 лучших команд для участия в сезоне.



Регистрация команд для участия в фестивале – продолжается по ссылке.



Юмористическое шоу "Лига Смеха" ("Чемпионат Украины по Юмору") создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95". Старт данному шоу был дан в 2014 году, когда был открыт прием заявлений от команд, желающих принять участие на официальном сайте телеканала 1+1.