Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

10 марта Краматорск окунется в Лигу Смеха

10.02.2018 21:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
10 марта Краматорск окунется в Лигу Смеха

Фестиваль первого сезона Донбасской Лиги Смеха пройдет в Краматорске - 10 марта. 6 звездных тренеров (пока их не называю) выберут 12 лучших команд для участия в сезоне.

Регистрация команд для участия в фестивале – продолжается по ссылке.

Юмористическое шоу "Лига Смеха" ("Чемпионат Украины по Юмору") создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95". Старт данному шоу был дан в 2014 году, когда был открыт прием заявлений от команд, желающих принять участие на официальном сайте телеканала 1+1.



Теги: Донбасс, юмор, Краматорск, культура, Лига смеха
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх