Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донбасс: полицейский застрелил гражданское лицо

10.02.2018 10:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасс: полицейский застрелил гражданское лицо

Сегодня, 10 февраля, около часа ночи, представителем Нацполиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что, вероятно во время бытовой ссоры, гражданское лицо получило ранения несовместимо с жизнью. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Национальной полицией начаты следственные действия.



Теги: Донбасс, убийство, полиция, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх