Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе

10.02.2018 10:30

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что Украина должна быть готова в любой момент к "крупномасштабной войне".



"Любой, кто посмотрит историю России последних веков, увидит фактическое подтверждение того, что Россия является кочевой нацией. Привычные границы для нее - ненормальный вариант, - утверждает Жовниренко в студии "Утренней Свободы". - Для кочевой нации важно, чтобы был один руководитель, хан или фюрер. Несколько периодов в России, когда она пыталась возвращаться к демократическим нормам, заканчивались или развалом России, или страшными потрясениями".



Исходя из этого, политический эксперт выражает уверенность, что Украине нельзя терять бдительность.



"Украина должна быть готова в любой момент. Вот , предположим, с завтрашнего дня начинается крупномасштабная война - к этому надо быть готовым. Готова сейчас Украина к этому? Думаю, любой эксперт скажет, что нет ", - заявил Жовниренко.



Он также предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе. А нынешняя активность российских боевиков в этом регионе, по его мнению, имеет целью отвлечь внимание и деморализовать украинских военных.