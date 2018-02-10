Оккупанты Донбасса наращивают боеспособность

10.02.2018 11:37

По данным Главного управления разведки Минобороны Украин, с 5 по 11 февраля около 100 офицеров 8-й армии Южного военного округа ВС РФ привлекли к проверке состояния боеготовности и оценки возможностей формирований так называемого "2-го Армейского корпуса" российско-оккупационных войск (т.н. "ЛНР") к выполнению задач.



Подобная проверка так называемого "1-го АК" (т.н. "ДНР") пройдет с 10 по 20 февраля, отмечают в ГУР. Также сообщается, что российское оккупационное командование обязало местные оккупационные администрации уточнить способности местных "силовых и правоохранительных органов" на предмет выделения ими людей и вооружения для усиления передовых подразделений.