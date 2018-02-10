Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе

10.02.2018 21:01

Президент Украины Петр Порошенко уерен, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира в регионе.



"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемой участка между Украиной и Россией", - написал президент сегодня на своей странице в соцсети Фейсбук.



Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ.



Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер уже четырежды встречался с советником президента РФ Владимира Путина – Вячеславом Сурковым, обговаривая, в том числе, тему миротворцев на Донбассе. Но пока подвижек в этом направлении нет.





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