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Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко уерен, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира в регионе.
"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемой участка между Украиной и Россией", - написал президент сегодня на своей странице в соцсети Фейсбук.
Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ.
Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер уже четырежды встречался с советником президента РФ Владимира Путина – Вячеславом Сурковым, обговаривая, в том числе, тему миротворцев на Донбассе. Но пока подвижек в этом направлении нет.
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Теги: Донбасс, ООН, Порошенко, миротворцы
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