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Продать жилье в ОРДЛО становится всё сложнее
Официальной статистики о проведенных в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) сделках с недвижимостью нет. Но, по словам риелторов, спрос на жилье падает.
"Продать жилье на неконтролируемой территории стало сложнее, - отмечает novosti.dn.ua. - Процедура оформления документов может длиться 1-2 месяца. Согласно новым "распоряжениям" незаконной группировка "ДНР", продавец недвижимости должен пройти определенную процедуру. Сначала квартиру следует зарегистрировать в так называемом отделе "государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений" ("государственной регистрационной палаты министерства юстиции ДНР"). После продавцу на неподконтрольной территории необходимо обратиться в "бюро технической инвентаризации для изготовления технического паспорта". Срок техпаспорта составляет 1 год. Вся сделка купли-продажи обойдется не дешево".
"Вначале вы делаете БТИ, оплачиваете там часть квитанций, потом, когда готов техпаспорт, на момент изготовления БТИ выставляет счет ... в среднем 1-комнатная квартира около 1000-1200 рублей они выставляют. Вот там вы оплатили, потом вас взяли на регистрацию - 700 рублей, потом информационные справки 300, и оценка 1200. И услуги нотариуса, где-то 5, где-то 6000 рублей. 05:50 Нотариальные затраты это 200$, в рублях сейчас это получается 11900-12000 грубо говоря", - рассказывает риэлтор из Донецка Елена Афоненко.
Если еще недавно заключить сделки на украинской территории было возможно, то с 1 января 2017 года группировка "ДНР" ввела новые правила: отныне свидетельство о праве собственности украинского образца нужно обменять на образец "ДНР". Все сделки, заключенные до 31 декабря 2016 года, на неподконтрольной территории не принимают. Новые владельцы должны обратиться в так называемую "межведомственную комиссию по легализации документов". Все остальное – "не по закону ДНР". Но оформлять договор по-новому решаются не все.
"Ваш правоустанавливающий документ здесь регистрируется, но никаких штампов на нем ставиться не будет. Допустим вы здесь извлечения зарегистрировали, а потом передумали продавать, и она у вас чистая без всяких этих остается действительна. Понимаете, ну мало ли как ситуация дальше сложится, правильно? Оставите себе эти извлечения о госрегистрации на память", - говорит риэлтор.
Для официального оформления сделки на украинской территории, нотариусу нужно предоставить справку о количестве прописанных в квартире человек. А такой документ выдается только в местных центрах административных услуг.
"Так как мы все знаем, что нет подконтрольных Украине органов местного самоуправления на территориях, о которых мы сейчас говорим, то эти справки законно, справки, выданные теми органами, нотариусы Украины принять не могут", - говорит нотариус Юлия Петутина.
Возможно, ситуация вскоре упростится. Минюст приняло изменения в Порядок совершения нотариальных действий. Теперь для оформления наследства и продажи квартир информация о том, кто там прописан берется со слов собственника.
"Если в квартире прописаны дети, то в таком случае собственник обращается в органы опеки и попечительства, которые выполняют на подконтрольной территории Украины выполняют обязанности тех органов, которые работали в Донецке и Луганске. Мы ждем публикации этих изменений. С момента публикации они наберут законной силы и тогда мы сможем уже с чистой совестью оформлять такие сделки и наследства", - отмечает нотариус.
"Официальной статистики о проведенных сделках на оккупированной территории нет. Но, по словам риелторов, спрос на жилье падает. Если до 2014 года 1-комнатная квартира в Донецке стоила минимум 35 000 долларов, то сейчас цена упала до 11 000, - отмечает novosti.dn.ua. - Кто-то боится продавать свою недвижимость самостоятельно, опасаясь связаться с мошенниками. Кто-то мечтает вернуться в родные квартиры и не торопится с их продажей. Но все одинаково ждут завершения боевых действий".
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Теги: Донбасс, недвижимость, квартира, жилье, риэлтор, оккупация, ДНР, ОРДЛО
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