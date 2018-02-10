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Стали известны тенденции расселения переселенцев в Украине: ИНФОГРАФИКА
В Украине зафиксировано увеличение количества внутренне перемещенных лиц в Киеве и Донецкой области. Меньше всего переселенцев – на западе страны.
Как изменилось количество переселенцев в 2016-2017 годах, согласно данным Министерства социальной политики Украины, проанализировало "Слово і діло".
По сравнению с 2016 годом количество ВПЛ в Украине уменьшилось почти на 157 тысяч: если в 2016 году было зарегистрировано 1 млн 650 тыс. 410 переселенцев, то в прошлом году – 1 млн 493 тыс. 536.
Соответственно, из-за этого снизилась сумма адресной помощи для покрытия расходов на проживание – до 2 млрд 798 млн 873 тыс. 862 грн (минус 4%, или 111 млн 607 тыс. 708 грн).
Больше всего переселенцев по итогам прошлого года проживало в Донецкой области – 541 тыс. 37 человек. На втором месте – Луганская область (296 тыс. 639). При этом, если в Донецкой области количество ВПЛ сократилось, то в Луганской, наоборот, увеличилось.
Продолжает расти количество переселенцев в столице: в 2017-м в Киеве зафиксировано чуть более 158 тыс. ВПЛ (по сравнению со 157 345 в 2016 году).
Резко упало количество ВПЛ в Запорожской области – до 54,3 тыс. Почти в 2 раза – в Кировоградской и Житомирской областях.
Меньше всего переселенцев по-прежнему проживают на западе Украины. Так, в Черновицкой области в прошлом году проживали всего 2 тыс. 470 переселенцев, а во Львовской – около 12 тыс.
Теги: Украина, Донбасс, переселенцы, ВПЛ
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