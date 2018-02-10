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Захарченко высказался о Минских соглашениях
Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что минские договоренности об урегулировании конфликта на Донбассе не оправдали надежд, но другой площадки для мирных переговоров пока нет.
"На самом деле Минск-2 не оправдал тех надежд и ожиданий, которые мы на него возлагали. Но на сегодняшний момент это единственная площадка, на которой мы общаемся с Украиной. Других таких площадок нет. В будущем, может, и появится какая-нибудь альтернатива", - заявил Захарченко.
В Киеве тоже не в восторге от "Минска". Особенно от политической части. Но тоже понимают, что худой мир лучше доброй войны. В частности, первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что переданный на подпись президенту Украины Закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (известен как "закон о реинтеграции", о деоккупации или об оккупации) не противоречит Минским соглашениям, которые законодательно закреплены в других украинских законах.
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Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, Минские договоренности
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