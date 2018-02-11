Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет

11.02.2018 13:10

В течение суток, 10 февраля, оккупанты Донбасса продолжали сознательно нарушать режим прекращения огня на различных направлениях. Об этом сообщает Минобороны Украины.



Всего за прошлые сутки зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов в сторону оборонительных укреплений сил АТО. При этом боевики российско-оккупационных войск выпустили по защитникам Украины 48 снарядов из минометов калибра 82 мм.



Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 5 раз из не запрещенного минскими договоренностями вооружение открывали ответный огонь.



Вследствие вражеских обстрелов в течение 10 февраля ни один украинский воин не пострадал, отмечается в сообщении.



Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля.