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Архив - Донецкая область

Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет

11.02.2018 13:10
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Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет

В течение суток, 10 февраля, оккупанты Донбасса продолжали сознательно нарушать режим прекращения огня на различных направлениях. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Всего за прошлые сутки зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов в сторону оборонительных укреплений сил АТО. При этом боевики российско-оккупационных войск выпустили по защитникам Украины 48 снарядов из минометов калибра 82 мм.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 5 раз из не запрещенного минскими договоренностями вооружение открывали ответный огонь.

Вследствие вражеских обстрелов в течение 10 февраля ни один украинский воин не пострадал, отмечается в сообщении.

Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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