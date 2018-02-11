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Донбасс: появилось "самое вдумчивое и самое человечное исследование последствий войны за последние три года"
"Зеркало недели" совместно с благотворительным проектом "Небесная гвардия" опросили более тысячи членов семей погибших на Донбассе украинских военнослужащих. Говорили о войне, ненависти и возврате Донбассе. Результаты – многоговорящие.
Вот, как описывает и результаты, и свои впечатление от исследования журналист и нардеп Мустафа Найем:
"Это самое крутое, самое вдумчивое и самое человечное исследование последствий войны за последние три года. С поразительными результатами. Его должен прочитать каждый, кто уверен, что знает, как и что нужно делать на Донбассе и еще больше оно нужно тем, кто отмахивается от фронта отговорками "Нельзя жить только войной!", "Давайте думать о будущем!".
Оказалось, что вопреки потерям и горю, 81% опрошенных убеждены, что неподконтрольные территории должны быть возвращены и только 6% считают, что мятежные земли должны быть отрезаны, поскольку проживающие на них люди стали чужими и жить с ними в одной стране не получится. При этом почти 75% опрошенных родственников погибших считают вооруженный конфликт в Украине либо войной с Россией, либо - вооруженным конфликтом со сторонниками т.н. ДНР и ЛНР, поддерживаемыми Российской Федерацией.
И самое пронизывающее. "52% членов семей погибших испытывают к семьям тех, кто погиб в боях против украинских военных, СОЧУВСТВИЕ. При этом, подавляющее большинство уверено: не могут быть прощены лица, повинные в тяжких преступлениях, совершенных в ходе войны. Да - наказать за войну, тяжкие преступления, организацию референдума, суррогатные государственности. Да — вернуть территории. Да — не давать никаких особых статусов. И при этом, Да — понять и разделить боль такой же потери. С такими же человеками. Знаете, что это означает? Это означает, что обожженное и сломанное дерево, когда-то обязательно восстановится. Эти 52 процента людей дали ему шанс".
"…Можно злиться на свой народ за патернализм, хвататься за голову от безответственности политического выбора, отчаиваться, видя его пассивность… Но в какой-то момент, как бритвой Оккама, срезается ороговевшее и предстает главное, за что ты опять в него влюбляешься: милосердие, гуманизм, эмпатия, человечность".
Еще раз подчеркну речь идет не о всём населении страны, а о тех, кто потерял в этой войне близких и родных. Я соглашусь с редакцией, что эти люди имеют право говорить об этом, пожалуй, с бОльшим основанием, чем кто-либо другой. В конце концов, это голоса тех, кто должен быть услышан при формировании государственной политике в отношении будущего Донбасса. Это исследование может стать отправной точкой и способно очертить линии, за которые лучше не заходить ни в Минском, ни в Нормандском форматах".
Теги: Донбасс, война, исследования, ненависть, погибли, оккупанты, прощение
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