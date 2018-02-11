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Архив - Донецкая область

Донбасс: вооружение вновь прячут у жилых зданий

11.02.2018 16:00
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Донбасс: вооружение вновь прячут у жилых зданий

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля), зафиксированы очередные случаи расположения вооружения в жилых районах Донетчины.

Так, в неподконтрольных правительству районах члены патрулей Миссии видели зенитную установку (ЗУ-23-2), установленную на бронетранспортер (МТ-ЛБ), вблизи жилого здания в н. п. Луково (72 км к югу от Донецка) и МТ-ЛБ возле дома в жилом районе в н. п. Куликово (30 км к северо-востоку от Мариуполя).



Теги: Донбасс, вооружение, АТО, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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