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Архив - Донецкая область

Где на Донбассе в День Святого Валентина можно расписаться почти в полночь

11.02.2018 18:07
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Где на Донбассе в День Святого Валентина можно расписаться почти в полночь

14 февраля, в День Святого Валентина (он же День влюбленных) желающие смогут зарегистрировать брак (если он назначен в вышеуказанный день) с 08:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, подчеркнув, что подобные услуги предоставляют отделы государственной регистрации актов гражданского состояния областей и города Киева, определенные соответствующими Главными территориальными управлениями юстиции.

Так, в Донецкой и Луганской областях, вступить в брак в ночь Святого Валентина можно будет в следующих отделах РАГС:

Донецкая область:

Мариупольський городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Донецкой области

г. Мариуполь, пр-т Металлургов, 37

(0629) 33-50-77, 33-11-02

Луганская область:

Лисичанский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области

г. Лисичанск, ул. Д.И. Менделеева, 53

(06451) 7-28-55

Рубежанский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области

г. Рубежное, ул. Руденко, 7

(06453) 7-68-69

Северодонецкий городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области

г. Северодонецк, бульвар Дружбы народов, 32А

(06452) 4-42-47

Старобельский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области

г. Старобельск, ул. Центральная, 52

(06461) 2-10-42

За дополнительной информацией обращаться: E-mail: [email protected]



Теги: Донбасс, любовь, брак, День святого Валентина
 
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