Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"

11.02.2018 17:15

Глава МИД России Сергей Лавров на вопрос о том, может ли Россия признать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", ответил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям. То есть – ни о каком признании речи не идет, т.к. в минских соглашениях прописан возврат "республик" в Украину. И РФ с этим согласилась.



По мнению Лаврова, отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой".



"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", — подчеркнул глава российского МИД.



Он также заявил: "Тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, сделает колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевская власть находится в шаге от этой ошибки, если она окончательно примет закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение".

Напомним, что законом №7163 (он еще должен быть подписан президентом), в частности Россия признается страной-агрессором, а за Украиной определяется право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Данный закон называют еще "закон о деоккупации Донбасса", "о реинтеграции Донбасса" или же "хорватский закон" (имея в виду возможность решить конфликт силовым путем, как это было сделано в свое время в Хорватии).

Читайте также:

Что меняет закон о реинтеграции Донбасса?

Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"

Геращенко: Не Минские соглашения развязали войну