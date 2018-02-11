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Архив - Донецкая область

Главный полицейский Донетчины считает ее щитом

11.02.2018 20:50
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Главный полицейский Донетчины считает ее щитом

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин заявил, что Донецкая область является специфическим регионом, с особенностями, которые не присущи большинству регионов Украины.

"В первую очередь, речь об огромном количестве оружия и боеприпасов, которые здесь находятся в силу понятных причин. И наша задача как правоохранителей – не допустить вывоза этого "добра" на территорию других областей, - отметил генерал в интервью comments.ua. - Кроме того, на территории Донетчины постоянно действует красный – высший - уровень террористической угрозы. И полицейским, кроме противодействия преступности, приходится противостоять террористам, проводить мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп, выезжать на места правонарушений на линию разграничения, нести службу в прифронтовых населенных пунктах, которые нередко подвергаются обстрелам со стороны боевиков".

По словам Семенишина, попытки диверсий на Донетчине не прекращаются. Так, в октябре прошлого года террорист пытался подорвать электроподстанцию "Укрзалізниці" (в Покровском районе). У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, состоящее из 5 кг пластида и элементов поражения.

"Лично я воспринимаю Донецкую область как щит Украины от того беззакония, которое творится на оккупированных территориях. И мы – воины, полиция, патриоты всех возрастов и любых профессий - этот щит держим крепко", - уверяет главный правоохранитель региона.

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области также ответил на вопрос касательно блокпостов, которые значительно затрудняют перемещение по региону.

Напомним, что полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков.

При этом, часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену.

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Теги: Донбасс, полиция, терроризм, Семенишин
 
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