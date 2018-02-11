Главная / Новости / Донецкая область / Это шесть… Боевики "ДНР" продолжают издеваться над миссией ОБСЕ
Последние новости раздела
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины22:20
- Сотни тонн гуманитарки и почти миллион человек пересекли донбасские КПВВ22:00
- Тымчук рассказал о силе и слабости Минских соглашений21:40
- Кто хотел убить "Царя": разбор покушения на "министра обороны ДНР"21:21
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
Это шесть… Боевики "ДНР" продолжают издеваться над миссией ОБСЕ
11.02.2018 14:46
В шестой раз с 3 сентября 2017 года вооруженные члены НВФ "ДНР" отказали патрулю СММ ОБСЕ в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля) один вооруженный и шестеро невооруженных членов "ДНР" отказали патрулю Миссии в доступе к объекту в н. п. Самойлово (неподконтрольный правительству, 89 км к югу от Донецка), заявив, что команда СММ сможет попасть на территорию объекта только в сопровождении их командира.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- Боевики «ДНР» приведены в полную боевую готовность
- Главарь "ДНР" сжег все мосты
- В "ДНР" паникуют - "заметили" более ста единиц техники ВСУ у линии соприкосновения
- Под Авдеевкой снайпер застрелил украинского бойца
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- Взрыв мозга: террористы-вожаки ДНР и ЛНР требуют от Совбеза ООН трибунала над Киевом
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины22:20
- Сотни тонн гуманитарки и почти миллион человек пересекли донбасские КПВВ22:00
- Тымчук рассказал о силе и слабости Минских соглашений21:40
- Кто хотел убить "Царя": разбор покушения на "министра обороны ДНР"21:21
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Луганщина усилит сигнал20:15
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины22:20
- Сотни тонн гуманитарки и почти миллион человек пересекли донбасские КПВВ22:00
- Тымчук рассказал о силе и слабости Минских соглашений21:40
- Кто хотел убить "Царя": разбор покушения на "министра обороны ДНР"21:21
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Луганщина усилит сигнал20:15
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"