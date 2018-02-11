Кто хотел убить "Царя": разбор покушения на "министра обороны ДНР"

11.02.2018 21:21

Главный редактор информагентства "ОстроВ", президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш проанализировал недавнее покушение на т.н. "министр обороны ДНР" Владимира Кононова, известного по кличке "Царь".



В программе "В деталях" Сергей Гармаш напоминает, что 1 февраля был совершен выстрел из гранатомета по зданию так называемого "министерства обороны" "ДНР". Лидеры и пропагандисты этой организации сразу обвинили Украину в покушении на "министра" квази-республики.



По словам президента ЦИСПД, странно, что оккупанты решили, будто это было покушение на Кононова. Ведь стреляли в отдел кадров… Самого Кононова, как и вообще, персонала "министерства", на момент выстрела даже в здании не было (стреляли уже после рабочего дня).



Возможно, кому-то просто хотелось уничтожить личные дела сотрудников, документы, которые в определенных и ожидаемых боевиками обстоятельствах, могут быть весьма опасными.



Гармаш также приводит видео, на котором экс-"глава" "Совета безопасности" псевдореспублики Александр Ходаковский, бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом - вожаком батальона "Восток" (переформатирован в объединение "Патриотические силы Донбасса"), заявляет:



"Ни для кого не секрет, что руководство ДНР абсолютно не самостоятельно… Это марионетки. Это люди не столь Москвы в нашем понимании, это люди тех людей, которые их поставили и утвердили… Что касается министерства обороны – это вообще номинальный орган на самом деле. …Потому что министерство обороны - это он и полтора десятка секретарей, женского пола, чаще всего, поэтому возможностей у него нет абсолютно никаких. Он практически ничем не управляет, ни на что не влияет. Поэтому, ну что, есть министр обороны. Замечательно. У любого государства, особенно воюющего, должен быть министр обороны. Он есть. Прошу любить и жаловать - герой ДНР…



То, что эти шкурники коррумпированные из нашего министерства обороны, начиная от министра, заканчивая последним секретарем, они там все только на деньгах сидят и о деньгах только думают. Вы даже не представляете, сколько под эгидой министерства обороны у нас сейчас вырезается наших активов.



…Я ехал на передовую последний раз. Я не смог проехать, мне пришлось полем объезжать, потому что под эгидой министра обороны трубы выкапывают. Нашу систему ирригационную, водоснабженческую. Какую угодно… Под эгидой министра обороны вырезали полностью наш завод резино-технических изделий, который имел несколько линеек по выпуску снарядов, патронов, плюс имел конверсионную линию по производству линолеума, другие сопутствующие производства. Полтора года мы никого туда не пускали. Даже противник не смог его уничтожить. Сейчас наши его вырезали в ухнарь. Шахта Октябрьская вырезана полностью! Ничего не осталось… Вы знаете, сколько, например, наш министр обороны Кононов подал на регистрацию автомобилей? – 36 или 38 автомобилей лично его, которые он подал на регистрацию с выдачей новых ДНРовских номеров".



"Вот такая у них оборона и такой министр, - отмечает Сергей Гармаш. - Мог ли он быть мишенью украинских спецслужб с целью ослабления обороноспособности марионеточной республики? Вопрос риторический. А вот благодарные ополченцы и конкуренты по бизнесу могли и обидеться на что-нибудь. Вот такие выводы можно сделать, если рассматривать это, так называемое, покушение в деталях…"









