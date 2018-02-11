Макеевские медики боятся разговаривать

11.02.2018 13:57

Медперсонал больницы в Макеевка (неподконтрольная часть Донетчины) отказался разговаривать с наблюдателями.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля), медики заявили, что им должно постуить соответствующее разрешение от членов "ДНР".



Ранее с подобными запретами представители СММ ОБСЕ столкнулись на оккупированной территории Луганщины.