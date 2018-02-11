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Мирослав Гай: Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину. Пару минут - и нет 600 наемников-террористов россиян
Согласно последним данным, в Сирии, в районе Дейр-эз-Зора, погибли не около 200 военных РФ (как сообщалось ранее), а почти 600. Большая часть - наемники из ЧВК "Вагнер", в том числе воевавшие на Донбассе на стороне пророссийских группировок "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, что "ихтамнетов" (Путин ведь неоднократно заявлял, что вывел войска из Сирии) искрошила американская авиация.
Вот, что пишет по этому поводу на своей странице в Фейсбуке волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай:
"Короче не 215, а 600. Это с пропавшими без вести. Где-то сейчас блукает или плачет с ранением в песке 400 россиян.
Тотальное убийство. Убийственное поражение. Уверен, что скоро будут и видео.
За день, легко и просто США поставили на место, в стойло, международного преступника.
Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину.
Пару минут и нет 600 наемников-террористов россиян.
А там же были и те кого уговорили поехать из Крыма, Донецка и Луганска.
Полный разгром".
Теги: Россия, Донбасс, смерть, Сирия, агрессор
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