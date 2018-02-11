Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донецком направлении обстреляли позиции ВСУ на юге

11.02.2018 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донецком направлении обстреляли позиции ВСУ на юге

Согласно данным Минобороны Украины, за минувшие сутки, 10 февраля, на Донецком направлении зафиксирован всего один прицельный вражеский обстрел.

Под ударом оказались позиции сил АТО на юге Донетчины - у Талаковки. Противник выпустил по украинским военным 8 снарядов из минометов калибра 82 мм, также применил вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

Отметим, что всего боевики российско-оккупационных войск совершили вчера в зоне АТО 8 обстрелов, выпустив по защитникам Украины 48 снарядов из минометов калибра 82 мм.

Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля.



Теги: Донбасс, обстрел, АТО, ВСУ, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх