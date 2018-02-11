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Архив - Донецкая область

На Луганском направлении обстреливали воинов АТО у Луганского, Светлодарска, Крымского и Новоалександровки

11.02.2018 13:33
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На Луганском направлении обстреливали воинов АТО у Луганского, Светлодарска, Крымского и Новоалександровки

Боевики российско-оккупационных войск осуществили 10 февраля 7 длительных прицельных обстрелов оборонительных позиций защитников ВСУ на Луганском направлении.

По данным Минобороны Украины, противник применил минометы калибра 82 мм в сторону наших защитников Луганского, Светлодарска, и неоднократно, уже в ночное время – вблизи Крымского. Оккупанты сопровождали минометные обстрелы этих позиций активным огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого пехотного вооружения. Под удары этих же видов оружия (кроме минометов) попали защитники Украины в районе Новоалександровки.

Кроме этого, вблизи Светлодарска зафиксирован обстрел из вооружения БМП.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины в подавляющем большинстве вражеских огневых провокаций открывали огонь из не запрещенного минскими договоренностями штатного пехотного вооружения", - отмечается в сводке Минобороны.

Отметим, что всего боевики российско-оккупационных войск совершили вчера в зоне АТО 8 обстрелов, выпустив по защитникам Украины 48 снарядов из минометов калибра 82 мм.

На Донецком направлении вчера зафиксирован всего один прицельный вражеский обстрел.

Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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