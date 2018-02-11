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Архив - Донецкая область

Наблюдатели ОБСЕ узнавали, как живут переселенцы в Покровском

11.02.2018 10:23
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Наблюдатели ОБСЕ узнавали, как живут переселенцы в Покровском

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли информацию о ситуации с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в селе Покровское (Бахмутский район, подконтрольная часть Донетчины).

Представители сельского совета сообщили команде СММ, что в их населенном пункте проживает 21 переселенец. Они добавили, что внутренне перемещенные пенсионеры и дети имеют право на получение ежемесячного социального пособия в размере 800 гривен.

По словам собеседников, ВПЛ проживают с родственниками или друзьями, поскольку сельсовет не имеет возможности предоставлять жилье.



Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ, СММ ОБСЕ
 
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