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Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
Президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, главный редактор информационного агентства "ОстроВ" Сергей Гармаш считает, что основная и самая большая проблема жителей неподконтрольной территории Донбасса – психологическая.
Люди не могут постоянно жить в состоянии неопределенности. Но именно в этом состоянии живут в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) с 2014 года, отмечает Гармаш в комментарии "Gazeta.ua".
По мнению президента ЦИСПД, еще одной проблемой людей на оккупированных территориях является экономическая, а именно, работа и выживание.
"Проблема безопасности. В период войны люди не могут чувствовать себя в безопасности, особенно те, кто живет на окраинах. Сюда входит и то, что государство не может нормально защищать своих граждан. Поэтому они не чувствуют себя в безопасности и в криминальном аспекте, в хаосе этом", – подчеркнул эксперт.
Еще одна проблема – гуманитарная. "В плане не только поставок (гуманитарной помощи – ред.), но и осознание себя в этом мире", – считает он.
Помимо этого, по мнению Сергея Гармаша, люди на оккупированной части Донбасса разочарованы во всех – и в Украине (которая им ничего не дает), и в России.
"Разочарованы в России. Не верят в то, что "ДНР" и "ЛНР" могут состояться. Теперь у них самоидентификация "жителя несчастного Донбасса", всеми покинутого и преданого. Это очень ущербная самоидентификация, которая часто заставляет людей идти на эмоциональные действия. Это теперь проблемы для всех, кто их окружает. Когда люди не знают, у кого искать защиты. Нереализованный патернализм, и нет субъекта, за счет которого можно было бы его реализовать. Люди чувствуют себя брошенными и не могут ждать гарантий безопасности от кого-либо", – пояснил Гармаш.
Еще одной проблемой эксперт считает "проблему детей", которые растут на фальшивых идеологических установках.
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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