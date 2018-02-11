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Архив - Донецкая область

Оккупанты Донбасса бьют из танков и готовят наступательный бой

11.02.2018 14:06
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Оккупанты Донбасса бьют из танков и готовят наступательный бой

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что противник продолжает нарушать Минские договоренности в части, касающейся запрета проведения учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности (решение Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года) и отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.

Разведкой установлено, что в районе н.п. Алмазная (неподконтрольная часть Луганщины) подразделениями отдельного мотострелкового полка из состава т.н. 2 Армейского корпуса российско-оккупационных войск проводились учения с боевыми стрельбами из стрелкового оружия.

В районе н.п. Мирное, Успенка, Круглик (Лутугинского района Луганской обл.) подразделениями отдельной мотострелковой и отдельной артиллерийской бригады этого же т.н. 2 АК проводились мероприятия боевой подготовки с боевой стрельбой артиллерийских и танковых подразделений, а также отрабатывались элементы ведения наступательного боя и вождения боевых машин.



Теги: Донбасс, разведка, боевики, танки, оккупанты, ГУР
 
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