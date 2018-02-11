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Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
Верховный Суд Украины отменил противоправное и дискриминационное по отношению к переселенцам постановление правительства. Об этом сообщает Благотворительный Фонд "Право на защиту".
По данным БФ, в июле 2014 года у связи с проведением антитеррористической операции пенсионерка Наталья Викторовна Бодня вместе с мужем переехала в Харьков. Летом 2016 супруги перебрались в Северодонецк (подконтрольная часть Луганской области), чтобы жить у сына, который арендовал жилье.
Зарегистрировавшись как ВПЛ, пенсионеры обратились с заявлением о переводе пенсионного дела по адресу регистрации. Вскоре начали получать пенсию. А 1 апреля 2017-го Управление Пенсионного Фонда Украины в Северодонецке прекратило выплату пенсии - в связи с поступлением информации об отсутствии пенсионерки по месту жительства (то есть на основании постановления Кабмина №365).
В конце мая 2017-го Наталья Викторовна обратилась за помощью к БФ "Право на защиту". Юристами был подготовлен и в июне 2017-го подан в суд административный иск о признании бездействия УПФУ противоправным, обязав восстановить выплату пенсии и выплату возникшей задолженности.
Постановлением суда первой инстанции от 4 августа 2017-го иск пенсионерки был удовлетворены в полном объеме.
Однако УПФУ подал апелляционную жалобу. 10 октября 2017-го она была отклонена Донецким апелляционным административным судом, оставившим решение суда первой инстанции без изменений.
В ноябре 2017-го УПФУ выполнило решение суда, и Наталья Бодня получила свою законную пенсию, которую ждала более полугода.
Однако вскоре УПФУ подало кассационную жалобу, по которой Высший административный суд открыл производство.
В связи с судебной реформой в декабре 2017-го дело было передано на рассмотрение во вновь созданный Верховный Суд Украины. 30 января 2018-го он оставил без удовлетворения кассационную жалобу УПФУ в г. Северодонецке Луганской области, сформулировав в своем постановлении следующую правовую позицию:
"Судами верно указано о приоритетности применения требования ст.49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а потому доводы ответчика о необходимости применения норм постановления Кабинета Министров (речь о том самом печально известно постановлении КМУ №365 – прим. ред.) безосновательны".
Постановление Верховного Суда Украины является окончательным и обжалованию не подлежит.
Старший стратегический юрист БФ "Право на защиту" Олег Тарасенко уверен, что такое решение Верховного Суда имеет значительные последствия не только в деле Натальи Викторовны. Фактически, рассмотрев это дело, Верховный Суд сделал вывод, что применению подлежит именно специальный в этих правоотношениях Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а не постановления КМУ.
Согласно же новой редакции Кодекса административного судопроизводства Украины, в случае, если по аналогичному делу коллегия Верховного Суда придет к другому выводу, чем в указанном решении, то она должна передать дело на рассмотрение палаты Верховного Суда. Этот специальный порядок создан для избегания возникновения противоположной практики суда кассационной инстанции в однородных делах, что часто случалось в прошлом. И хотя в Украине не действует прецедентное право, суды первой и апелляционной инстанции принимают во внимание практику Верховного Суда.
БФ "Право на защиту" надеется, что указанное постановление Верховного Суда в этом деле поставит точку по противоречию при решении данной категории дел в судах. И пенсионеры, права которых были нарушены в результате применения постановления КМУ №365 (что противоречит Конституции и законам Украины), смогут добиться справедливости.
Теги: Украина, Донбасс, суд, переселенцы, ВПЛ
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