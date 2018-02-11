Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины

11.02.2018 22:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины

Верховный Суд Украины отменил противоправное и дискриминационное по отношению к переселенцам постановление правительства. Об этом сообщает Благотворительный Фонд "Право на защиту".

По данным БФ, в июле 2014 года у связи с проведением антитеррористической операции пенсионерка Наталья Викторовна Бодня вместе с мужем переехала в Харьков. Летом 2016 супруги перебрались в Северодонецк (подконтрольная часть Луганской области), чтобы жить у сына, который арендовал жилье.

Зарегистрировавшись как ВПЛ, пенсионеры обратились с заявлением о переводе пенсионного дела по адресу регистрации. Вскоре начали получать пенсию. А 1 апреля 2017-го Управление Пенсионного Фонда Украины в Северодонецке прекратило выплату пенсии - в связи с поступлением информации об отсутствии пенсионерки по месту жительства (то есть на основании постановления Кабмина №365).

В конце мая 2017-го Наталья Викторовна обратилась за помощью к БФ "Право на защиту". Юристами был подготовлен и в июне 2017-го подан в суд административный иск о признании бездействия УПФУ противоправным, обязав восстановить выплату пенсии и выплату возникшей задолженности.

Постановлением суда первой инстанции от 4 августа 2017-го иск пенсионерки был удовлетворены в полном объеме.

Однако УПФУ подал апелляционную жалобу. 10 октября 2017-го она была отклонена Донецким апелляционным административным судом, оставившим решение суда первой инстанции без изменений.

В ноябре 2017-го УПФУ выполнило решение суда, и Наталья Бодня получила свою законную пенсию, которую ждала более полугода.

Однако вскоре УПФУ подало кассационную жалобу, по которой Высший административный суд открыл производство.

В связи с судебной реформой в декабре 2017-го дело было передано на рассмотрение во вновь созданный Верховный Суд Украины. 30 января 2018-го он оставил без удовлетворения кассационную жалобу УПФУ в г. Северодонецке Луганской области, сформулировав в своем постановлении следующую правовую позицию:

"Судами верно указано о приоритетности применения требования ст.49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а потому доводы ответчика о необходимости применения норм постановления Кабинета Министров (речь о том самом печально известно постановлении КМУ №365 – прим. ред.) безосновательны".

Постановление Верховного Суда Украины является окончательным и обжалованию не подлежит.

Старший стратегический юрист БФ "Право на защиту" Олег Тарасенко уверен, что такое решение Верховного Суда имеет значительные последствия не только в деле Натальи Викторовны. Фактически, рассмотрев это дело, Верховный Суд сделал вывод, что применению подлежит именно специальный в этих правоотношениях Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а не постановления КМУ.

Согласно же новой редакции Кодекса административного судопроизводства Украины, в случае, если по аналогичному делу коллегия Верховного Суда придет к другому выводу, чем в указанном решении, то она должна передать дело на рассмотрение палаты Верховного Суда. Этот специальный порядок создан для избегания возникновения противоположной практики суда кассационной инстанции в однородных делах, что часто случалось в прошлом. И хотя в Украине не действует прецедентное право, суды первой и апелляционной инстанции принимают во внимание практику Верховного Суда.

БФ "Право на защиту" надеется, что указанное постановление Верховного Суда в этом деле поставит точку по противоречию при решении данной категории дел в судах. И пенсионеры, права которых были нарушены в результате применения постановления КМУ №365 (что противоречит Конституции и законам Украины), смогут добиться справедливости.



Теги: Украина, Донбасс, суд, переселенцы, ВПЛ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх