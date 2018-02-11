Правозащитники: ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса незаконно лишают пенсий

11.02.2018 14:22

С началом вооруженного конфликта правительство Украины прекратило все социальные выплаты, в том числе и пенсионные, на территориях, которые временно не контролируются украинскими властями. Юристы Харьковской правозащитной группы (ХПГ) провели правовой анализ законности лишения пенсионных выплат жителей оккупированного Донбасса.



Правозащитники напоминают, что были приняты постановления Кабинета министров Украины (с №365 по №565) с последующими изменениями и дополнениями к ним. Исходя из указанных нормативно-правовых актов, чтобы в дальнейшем продолжать получать пенсию и адресную помощь, пенсионер должен был переместиться на подконтрольную территорию, обратиться в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту перемещения, получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и, соответственно, в дальнейшем подать заявление в Пенсионный фонд о восстановлении выплаты пенсии.



Ранее было также необходимо ставить штамп регистрации места пребывания в территориальном подразделении Государственной миграционной службы (ГМС). На сегодня это положение уже не действует.



"К сожалению, в то же время государство не ведет статистику количества пожилых пенсионеров, которые обращались за медицинской помощью в длинных очередях за пенсиями, или просто умерли в той же очереди", – отмечают правозащитники.



7 ноября 2014 года Кабмин принял постановление №595 "Некоторые вопросы финансирования бюджетных учреждений, осуществления социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской областей". Им утвержден Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществления социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской области (далее Порядок).



Пунктом 2 Порядка установлено, что в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия (временно неконтролируемая территория), расходы из госбюджета, бюджета ПФУ и бюджетов других фондов общеобязательного государственного социального страхования осуществляются только после возвращения упомянутой территории под контроль органов государственной власти.



Окружной административный суд города Киева 11 февраля 2015 года своим постановлением признал незаконным и действующим с момента принятия пункт 2 Временного порядка финансирования бюджетных учреждений, осуществления социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской областей, утвержденного постановлением Кабмина от 07.11.2014 года №595.



8 июня 2016 года Кабмин принял постановление №365, которым определяет механизм назначения (восстановления) ВПЛ выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования.



14 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева своим постановлением отменил постановление правительства по №365, как противоправное. (Постановление не вступило в законную силу). В частности, суд отметил, что порядок и основания назначения (восстановления) социальных выплат всем пенсионерам или их определенным категориям должен быть предусмотрен непосредственно в законе, и не может вводиться подзаконными нормативно-правовыми актами.



Правозащитники напоминают: Украина провозглашена социальным, правовым государством, в котором признается и действует принцип верховенства права; Конституция Украины имеет высшую юридическую силу; законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей; органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (ст. 1, ч. 1, 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19 Конституции Украины).



Кроме того, право принимать законы, вносить в них изменения принадлежит исключительно Верховной Раде Украины (ВРУ) и не может передаваться другим органам или должностным лицам. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей.



ВРУ может изменить закон исключительно законом, а не путем принятия подзаконного акта. Нормативно-правовые акты Кабмина относятся к категории подзаконных.



Частью. 3 ст. 22 Конституции Украины предусмотрено, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. В частности, согласно ч. 1 ст. 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается:



если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом.

Согласно ч. 2 ст. 49 Закона возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 35 и ст. 46 настоящего Закона.



В случае определения любых других оснований для прекращения пенсий это должно регулироваться исключительно на законодательном уровне.



В случае необходимости введения в законодательство дополнительных оснований и процедур, связанных с назначением, остановкой и восстановлением пенсий Кабмин должен воспользоваться правом законодательной инициативы, тогда как урегулирование указанного вопроса на уровне подзаконного нормативно-правового акта является выходом за пределы компетенции указанного субъекта властных полномочий.



"Итак, постановления Кабмина, на которые ссылается ответчик, а именно №509 с изменениями и дополнениями от 01.10.2014 года "Об учете внутренне перемещенных лиц"; №365 от 08.06.2016 года "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам", не являются законом, а потому эти подзаконные нормативно-правовые акты не могут изменять в сторону сужения права граждан, установленные нормативно-правовыми актами высшей юридической силы", – отмечают в ХПГ.



В соответствии со ст. 17 Закона Украины от 23 февраля 2006 года №3477-1У "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" решение ЕСПЧ является источником права и обязательными для выполнения Украиной в соответствии со ст. 46 Конвенции.



Как отметил ЕСПЧ в решении по делу "Пичкур против Украины", которое вступило окончательным 07.02.2014 года, право на получение пенсии как такое стало зависимым от места жительства заявителя. Это привело к ситуации, в которой заявитель, проработав много лет в своей стране и оплатив взносы в систему пенсионного обеспечения, был совсем лишен права на пенсию только на том основании, что он больше не проживает на территории Украины (п. 51 этого решения).



В п. 54 указанного решения ЕСПЧ отметил, что приведенных выше соображений ЕСПЧ достаточно для вывода о том, что разница в обращении, на которую заявитель жаловался, нарушала ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее Конвенция), согласно которой пользования правами и свободами, признанными в Конвенции, должно быть обеспечено без дискриминации по любому признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного состояния, рождения или по другому признаку, в сочетании со ст. 1 Протокола, предусматривающей право каждого физического или юридического лица на уважение своей собственности и закреплено, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.



В решении от 8 июля 2004 года по делу "Илашку и другие против Молдовы и России", ЕСПЧ, удовлетворяя иск в отношении Молдовы, признал, что правительство Молдовы, которое является единственным законным правительством Республики Молдова по международному праву, не совершал власть над частью своей территории, находящейся под эффективным контролем "Молдавской республики Приднестровья". "Однако, даже при отсутствии эффективного контроля над Приднестровским регионом, Молдова все же имеет позитивное обязательство по ст. 1 Конвенции принять меры, в рамках своей власти и в соответствии с международным правом, для защиты гарантированных Конвенцией прав заявителей", – резюмируют в ХПГ.