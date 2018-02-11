"Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом

11.02.2018 19:27

В послевоенные годы на засекреченных рудниках Донбасса добывали радиоактивные материалы для первых советских атомных бомб. Проводились и страшные испытания (тот же подземный ядерный взрыв 16 сентября 1979 года в восточном крыле шахты "Юнком", что в г. Юнокоммунаровск, Енакиевского горсовета). Война оставила эти объекты без присмотра экологов.



Как отмечает сообщество "Донецк Улицы Города", много потенциально опасных для экологии объектов находится под Докучаевском. Наибольшую опасность среди них – заброшенная урановая шахта, строительство которой начали в 1958 году. Когда уже был практически закончен шахтный ствол и шахтостроители подходили к рудному телу, на территории произошло ЧП. Во время планового взрыва пород случилось затопление, и проект решено было приостановить. Еще лет десять рудник простоял в бездействии, а потом его засыпали. Теперь об урановой шахте напоминает лишь неприметный трехметровый курган.



В мирные времена специалисты областной санэпидстанции периодически наведывались в те места, замеряли фон и успокаивали: мол, серьезной опасности для людей закрытая урановая шахта не представляет. Камни на отвале действительно дают фон - в пределах 100-200 микрорентген в час (при норме 15 - 20 мкрн), но их просто не надо брать в руки.



С началом вооруженного конфликта дорога в "радиоактивные" зоны Донбасса для экологов закрылась. Да и желающих отправиться в "экспедицию" нет - кто захочет гулять с дозиметром по минному полю?



Тем временем среди мирных жителей распространяются слухи, один страшнее другого. Говорят, что на закрытую территорию попало несколько снарядов. Что там происходит сейчас на самом деле, не знает никто.



Но демоны, созданные людьми, - рядом. И они в любое время могут вырваться на волю.