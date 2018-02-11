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Архив - Донецкая область

Рыба не сумела пробраться через донбасский КПВВ на неподконтрольную территорию

11.02.2018 12:18
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Рыба не сумела пробраться через донбасский КПВВ на неподконтрольную территорию

Рыбу в конструктивных особенностях авто обнаружили пограничники на контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" у линии разграничения на Донетчине.

Как сообщает Валерия Карпиленко из Донецкого погранотряда, на КПВВ "Гнутово" на выезд в сторону временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса прибыл гражданин Украины за рулем автомобиля марки "Mercedes-Benz".

В ходе работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей ГФС был проведен углубленный осмотр транспортного средства. Выяснилось, что гражданин пытался провезти с сокрытием в конструктивных особенностях авто (в кузове данного тиранспортного средства) 32 ящика рыбы, что явно превышает установленные нормы.

Товар был передан представителям Государственной фискальной службы.



Теги: Донбасс, рыба, пункт пропуска, КПВВ
 
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