Рыба не сумела пробраться через донбасский КПВВ на неподконтрольную территорию

11.02.2018 12:18

Рыбу в конструктивных особенностях авто обнаружили пограничники на контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" у линии разграничения на Донетчине.



Как сообщает Валерия Карпиленко из Донецкого погранотряда, на КПВВ "Гнутово" на выезд в сторону временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса прибыл гражданин Украины за рулем автомобиля марки "Mercedes-Benz".



В ходе работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей ГФС был проведен углубленный осмотр транспортного средства. Выяснилось, что гражданин пытался провезти с сокрытием в конструктивных особенностях авто (в кузове данного тиранспортного средства) 32 ящика рыбы, что явно превышает установленные нормы.



Товар был передан представителям Государственной фискальной службы.