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Сегодня обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что под удар попала Донецкая фильтровальная станция (ДФС).
"В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и здания фильтров - пробито бетонные перекрытия, - пишет МинВОТ на своей странице в Твиттере. - Персонал скрывался в бомбоубежище, по состоянию на 10.00 ДФС работает в штатном режиме".
КП "Компания "ВОДА ДОНБАССА" подтвердила обстрел, уточнив, что он произошел ночью.
Напомним, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
Недавно представители СММ ОБСЕ показали, как ДФС расстреливают "на камеру".
Теги: Донбасс, обстрел, Донецкая фильтровальная станция, МинВОТ, ДФС
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