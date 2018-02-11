- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины22:20
- Сотни тонн гуманитарки и почти миллион человек пересекли донбасские КПВВ22:00
- Тымчук рассказал о силе и слабости Минских соглашений21:40
- Кто хотел убить "Царя": разбор покушения на "министра обороны ДНР"21:21
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра
Сегодня, 11 февраля, все же контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донетчине работают в штатном режиме. Появилась актуальная информация о текущей ситуации на КПВВ.
Донбасс SOS со ссылкой на комментарии пользователей соцсетей, сообщает следующее (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-30 Нулевой укр на Артёмовск людей
9-40 Сейчас на Каргиле из Донецка около 30 машин
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-10 На Каргиле в сторону Курахово очередь начинается почти на самом верху моста
9-20 Маринка в сторону Курахово 50 авто, в Донецк 60 авто.
9-40 На каргиле в сторону Курахово машины на середине спуска с моста до 170 авто. Льгота около 10 авто. Пеших около 40 человек
10-20 На нулевом в сторону Курахово, авто чуть дальше второй поваленной опоры. Людей много
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-15 Новотроицк на Донецк машин нет. Сразу на проверку
Еленовке на выезд перед БП машин 20-30.
9-20 Новотроицкое в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк авто нет.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
09-35 На Пищевике в сторону Донецка 25 авто
Напомним, что с утра 11 февраля у донбасских КПВВ собралось более 400 авто, а 10 февраля чаще всего штурмовали КПВВ "Марьинка".
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, соцсети, КПВВ
- Соцсети ярко рассказали о ситуации на донбасских КПВВ
- Соцсети о ситуации на КПВВ: "Хвоста очереди в тумане не видно"
- Житель Германии попал в неприятности у линии разграничения на Донетчине
- Лихорадка на линии разграничения: на штурм пошли свыше 30 тысяч человек
- Донбасские КПВВ встретили хмурое утро среды очередями
- На донбасских пунктах пропуска аншлаг: установлен рекорд ноября
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины22:20
- Сотни тонн гуманитарки и почти миллион человек пересекли донбасские КПВВ22:00
- Тымчук рассказал о силе и слабости Минских соглашений21:40
- Кто хотел убить "Царя": разбор покушения на "министра обороны ДНР"21:21
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Луганщина усилит сигнал20:15
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины22:20
- Сотни тонн гуманитарки и почти миллион человек пересекли донбасские КПВВ22:00
- Тымчук рассказал о силе и слабости Минских соглашений21:40
- Кто хотел убить "Царя": разбор покушения на "министра обороны ДНР"21:21
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Луганщина усилит сигнал20:15
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"